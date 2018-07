Genf (AFP) Aus Sorge um die Sicherheit der Menschen haben die Schweizer Behörden den einzigen in freier Wildbahn lebenden Bären des Landes töten lassen. Der M13 genannte Braunbär sei von Wildhütern getötet worden, sagte ein Sprecher der Schweizer Umweltbehörde, Adrian Aeschlimann, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Das etwa zwei Jahre alte Männchen war vor rund einem Jahr von Italien in den Schweizer Kanton Graubünden eingewandert. M13 tauchte mehrmals auf der Suche nach Futter in Wohngegenden auf und versetzte vor allem im Puschlaver Tal Menschen in Angst und Schrecken.

