Beirut (AFP) Syrische Rebellen haben mit Angriffen auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon gedroht. Der Chef der Freien Syrischen Armee, General Selim Idriss, warf der Hisbollah am Mittwoch vor, sich militärisch in den Syrien-Konflikt einzumischen. Mitglieder der Miliz hätten syrische Dörfer in der Region Kusseir angegriffen. Das könne nicht hingenommen werden, sagte der General der Nachrichtenagentur AFP und fügte hinzu: "Wir haben gestern angekündigt, dass die Freie Syrische Armee reagieren wird, wenn das nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört."

