Damaskus (AFP) In einem Stadion in Damaskus ist ein Fußballer während des Trainings durch Granatenbeschuss getötet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, wurden mehrere seiner Teamkollegen am Mittwoch beim Einschlag der beiden Mörsergranaten verletzt. Die Geschosse trafen den Angaben zufolge das Tischreen-Stadion, während dort die Spieler des Vereins Al-Wathba trainierten.

