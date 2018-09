New York (AFP) Der Sondergesandte von Vereinten Nationen und Arabischer Liga für Syrien, Lakhdar Brahimi, ist nach Diplomatenangaben mit einer Verlängerung seines Mandats einverstanden. Geplant seien weitere sechs Monate, sagte ein UN-Diplomat am Mittwoch in New York. Ein anderer fügte hinzu, Brahimi habe "den Eindruck, dass seine Mission noch nicht abgeschlossen ist". Brahimis erstes Mandat endet am Freitag.

