Düsseldorf (dpa) - An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen wird morgen wieder gestreikt. Das sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi heute. Allerdings soll der Ausstand diesmal auf die Frühschicht von 3.30 Uhr bis 10.00 Uhr begrenzt bleiben. Heute streikt das Sicherheitspersonal den ganzen Tag über am Hamburger Flughafen. In den vergangenen Wochen hatten Streiks an den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf und Köln/Bonn für Probleme gesorgt: Mehrere hundert Flüge wurden gestrichen. Zehntausende Passagiere waren betroffen.

