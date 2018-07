Vatikanstadt (AFP) Der Gesundheitszustand von Papst Benedikt XVI. hat sich einem Medienbericht zufolge in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert. Der Papst sei auf einem Auge fast blind und leide zudem an Bluthochdruck, berichtete der italienische Vatikan-Reporter Marco Tosatti am Mittwoch auf seinem Blog "Vatican Insider". Tosatti bezog sich auf vertrauliche Informationen von Gehilfen des Papstes, die er bis zum Ende des Pontifikats geheimhalten wollte. Mit der Rücktrittsankündigung Benedikts zum 28. Februar sei er nun von dieser Verpflichtung entbunden, erklärte Tosatti.

