Washington (dpa) - US-Vizepräsident Joe Biden hat Eltern dazu geraten, zur Selbstverteidigung eine Schrotflinte im Haus zu haben. «Kaufen Sie ein Jagdgewehr!», sagte Biden in einer im Internet übertragenen Fragestunde des Elternmagazins «Parents». Ein Sprecher Obamas bekräftigte, dass Hausbesitzer keine Waffen im Militärstil benötigten, also zur Selbstverteidigung eine Schrotflinte ausreiche. Seit Wochen werben Obama und Biden überall in den USA für striktere Waffengesetze. Halbautomatische Waffen sollen verboten werden.

