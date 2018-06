Sofia (AFP) In Bulgarien hat das Parlament am Donnerstag den Rücktritt der Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Bojko Borissow gebilligt. Die Abgeordneten in Sofia unterstützten mit 209 Ja-Stimmen, fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung den am Vortag bekannt gegebenen Amtsverzicht. Damit machten sie den Weg für Neuwahlen frei. Diese sind für April vorgesehen. Eigentlich endete die Amtszeit der Regierung Borissow im Juli.

