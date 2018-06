Washington (dpa) - Porträt mit Haar-Pony: Die amerikanische Präsidentengattin Michelle Obama setzt auch auf dem neuen offiziellen Foto des Weißen Hauses auf ihren neuen Haarschnitt.

Die auf dem am Mittwoch veröffentlichten Bild gezeigte Frisur sei inzwischen genauso ein Erkennungsmerkmal der First Lady wie die freigelegten und gut trainierten Oberarme vor vier Jahren, kommentierte die Webseite «Huffington Post». Obama selbst hat in einem TV-Interview am Mittwoch andere Gründe für die Frisur dargelegt: «Der Pony ist meine Midlife-Crisis. Ich konnte keinen Sportwagen kriegen. Sie erlauben mir keinen Bungee-Sprung. Also habe ich mir einen Pony schneiden lassen.»

Obama-Webseite des Weißen Hauses mit neuem Foto