New York (dpa) - Google will laut einem Zeitungsbericht seine Laptops mit dem Betriebssystem Chrome durch berührungsempfindliche Bildschirme aufwerten. Der Internet-Konzern wolle solche Geräte in diesem Jahr auf den Markt bringen, berichtete das «Wall Street Journal» am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen.

Das Chrome-Betriebssystem entstand aus dem gleichnamigen Internet-Browser. Die Besonderheit ist, dass die Programme größtenteils direkt aus dem Internet heraus laufen. Das erlaubt es, die Geräte schlanker und günstiger zu machen.

Die bisherigen Chromebooks haben aber nur geringe Marktanteile erzielt. Mit Touchscreen-Modellen verstärkt Google den Wettbewerb mit Microsofts Windows. Das neuen Windows 8 ist stark auf Bedienung per Fingerdruck ausgelegt, viele neue Notebooks und Desktops sind deshalb mit berührungsempfindlichen Bildschirmen ausgestattet.

Bericht im «Wall Street Journal»