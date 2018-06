München (AFP) Für Autofahrer ist die Auswahl an guten Sommerreifen laut ADAC so groß wie nie. In einem aktuellen Test zusammen mit der Stiftung Warentest hätten 16 von 38 untersuchten neuen Reifenmodellen mit der Note "gut" abgeschnitten, teilte der Automobilclub am Donnerstag in München mit. 14 neue Modelle hätten das Qualitätsurteil "befriedigend" erhalten, vier Produkte seien mit der Note "mangelhaft" durchgefallen".

