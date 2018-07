Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn will für ihre neue ICE-Generation, die ab 2016 durch Deutschland fahren soll, mehr Geld als bislang geplant ausgeben. Der Aufsichtsrat soll die Mehrkosten bei seiner Sitzung am 5. März absegnen, wie am Donnerstag aus Bahn-Kreisen verlautete. Demnach soll es in den Wagen der zweiten Klasse mehr Platz für Gepäck und mehr Platz in den Gängen geben, etwa für Kinderwagen. Lichtfarbe und -intensität sollen sich der Tageszeit anpassen: Morgens gelblich, mittags blau und abends rötlich soll das Licht sein. Dies werde als besonders angenehm empfunden.

