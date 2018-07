Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht wird in absehbarer Zeit die Klage der Linkspartei gegen die Überwachung durch den Verfassungsschutz prüfen. Das Verfahren stehe womöglich noch vor der Sommerpause auf der Agenda des Gerichts, hieß es beim Jahrespresseempfang am Mittwochabend in Karlsruhe. Das sogenannte Organstreitverfahren hatte die Linksfraktion im Bundestag sowie ein einzelner Abgeordneter der Partei auf den Weg gebracht.

