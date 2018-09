Berlin (AFP) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sehnt sich nach mehr Zeit für Heimwerkerarbeit. Das Regierungsamt lasse ihm viel zu wenig Zeit für Basteleien und Besuche im Baumarkt, klagte Kretschmann in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit "Cicero". "Zwischen den Regalen könnte ich mein halbes Leben verbringen, allein die ganzen Schlagbohrmaschinen miteinander vergleichen und in die Hand nehmen...", schwärmte der Politiker. "Wenn das spießig ist, habe ich da kein schlechtes Gefühl dabei."

