Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass es realistisch ist, die Prüfung des vom Bundesrat vorangetriebenen NPD-Verbotsverfahrens innerhalb von zwei Jahren abzuschließen. Der Bundesrat habe signalisiert, dass der Antrag noch im Frühsommer in eingereicht werden solle, hieß es auf dem Jahrespresseempfang des Gerichts am Mittwochabend in Karlsruhe.

