München (AFP) In einer Rede vor dem bayerischen Landtag hat der tschechische Ministerpräsident Petr Necas Bedauern für die Vertreibung unschuldiger Sudetendeutscher nach dem Zweiten Weltkrieg geäußert. "Wir bedauern, dass durch die nach dem Kriegsende erfolgte Vertreibung sowie zwangsweise Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der damaligen Tschechoslowakei, die Enteignung und Ausbürgerung unschuldigen Menschen viel Leid zugefügt wurde", sagte Necas am Donnerstag in der ersten Rede eines tschechischen Ministerpräsidenten vor Bayerns Landtag laut Redemitschrift.

