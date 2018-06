Moskau (dpa) - Titelverteidiger Atlético Madrid ist in der Europa League schon in der Zwischenrunde gescheitert. Der Vorjahressieger und aktuelle Tabellenzweite der spanischen Fußball-Liga gewann das Rückspiel der ersten K.o.-Runde beim russischen Vertreter Rubin Kasan zwar mit 1:0 (0:0).

Doch nach der 0:2-Heimniederlage vor einer Woche reichte der späte Treffer von Falcao (84. Minute) auf dem Kunstrasen in Moskau nicht zum Weiterkommen. Rubin-Kapitän César Gonzalez Navas sah nach einem Foul an Falcao in der 89. Minute die Rote Karte.