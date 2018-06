Genk/Rom (dpa) - Der VfB Stuttgart steht zum ersten Mal im Achtelfinale der Europa League, für Borussia Mönchengladbach dagegen ist der Traum vom ersten Europacup-Achtelfinale seit 18 Jahren geplatzt.

Der VfB feierte nach dem 1:1 im Hinspiel vor einer Woche einen 2:0 (1:0)-Erfolg beim KRC Genk. Arthur Boka (45. Minute) und Christian Gentner (59.) erzielten in Belgien die Treffer für die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia. Im Achtelfinale trifft der VfB damit am 7. und 14. März auf Gladbach-Bezwinger Lazio Rom.

Die Borussen verloren eine Woche nach dem 3:3-Spektakel das Rückspiel bei den Italienern sang- und klanglos mit 0:2 (0:2) und brachte sich damit um ein mögliches deutsches Europa-League-Duell.

Ein kurioses Billard-Tor von Arthur Boka und ein eiskalter Konter-Treffer von Christian Gentner bescherte dem VfB das verdiente Weiterkommen. Zweimal wurde Bokas Schuss in der 45. Minute von belgischen Gegenspielern abgefälscht - dem VfB war das egal. Gentner (59.) erhöhte nach einem blitzschnellen Angriff.

Mit dem leichten Aufwärtstrend in der Liga und dem verdienten Weiterkommen gegen einen sehr limitierten Gegner in Europa hat sich Stuttgart erstmal aus seiner Krise befreit. Im Heimspiel gegen Lazio wird allerdings Stürmer Vedad Ibisevic fehlen, der in Genk seine dritte Gelbe Karte sah. Ob der Aufwärtstrend anhält, muss Stuttgart bereits am Samstag gerade mal 43 Stunden nach dem Abpfiff in Genk beweisen, wenn es gegen Nürnberg wieder um Bundesliga-Punkte geht.

Ganz anders dagegen der Auftritt der Gladbacher. Vor rund 25 000 Zuschauern im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt nutzten Antonio Candreva (10.) und Alvaro Gonzalez (33.) zwei Gladbacher Gastgeschenke zu den siegbringenden Toren für Lazio. Die Elf von Trainer Lucien Favre präsentierte sich im Spiel nach vorne ohne Mumm und hinten katastrophal. Durch schwere individuelle Fehler brachte sie sich selbst ins Hintertreffen. Das Team wirke «wie der Igel vor der Schlange», monierte der wütende Borussia-Sportdirektor Max Eberl zur Pause im TV-Sender Sky.

Das Konzept, aus einer gesicherten Defensive auf ihre Chance zu lauern, wurde bereits in der Anfangsphase durchkreuzt. Mit einem dilettantischen Ballverlust im Mittelfeld leitete Alvaro Dominguez zum Entsetzen der eigenen Anhänger das Führungstor für Lazio ein. Candreva nahm das Geschenk des spanischen Abwehrspielers dankbar an und brachte den Tabellen-Vierten der Serie A in Führung. «Das war wie ein Schlag in die Schnauze», schimpfte Eberl.

Auch ohne den verletzten deutschen Nationalstürmer Miroslav Klose erwiesen sich die Römer als Meister in Sachen Effizienz und nutzten ihre zweite Chance des Spiels auch prompt zum zweiten Tor. Als Nationaltorhüter ter Stegen einen Aufsetzer von Stefan Radu aus gut 20 Metern nach vorne abprallen ließ, reagierte Gonzalez schneller als drei Gladbacher und staubte zum 2:0 ab.