London (AFP) Drei britische Muslime sind am Donnerstag schuldig gesprochen worden, Selbstmordanschläge an belebten Orten geplant zu haben. Ein Gericht in London sah es als erwiesen an, dass die drei Männer im Alter von 27 und 31 Jahren "zentrale Figuren" eines extremistischen Komplotts waren, bei Selbstmordattentaten acht Rucksackbomben an belebten Orten zu zünden. Die in Birmingham lebenden Angeklagten hatten die Vorwürfe bestritten.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.