London (AFP) Die als Stimme der Olympischen Sommerspiele in London bekannt gewordene britische Soulsängerin Emeli Sande hat bei der Verleihung der begehrten Brit Awards am Mittwoch zwei der renommierten Musikpreise gewonnen. Für ihr Debütalbum "Our Version Of Events" erhielt sie den Hauptpreis in der Kategorie für das beste Album. Zudem wurde Sande als beste Solosängerin Großbritanniens ausgezeichnet. "Das ist wirklich ein Traum", sagte Sande in ihrer Dankesansprache.

