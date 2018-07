Kundus (dpa) - In Afghanistan sind bei dem Sturm eines Hauses sechs Menschen getötet worden. Auch ein deutscher Soldat wurde verletzt. Das Haus in der nordafghanischen Stadt Kundus hätten Taliban-Kämpfer als Versteck genutzt. Unter den Getöteten waren vier Aufständische und zwei Polizisten, die einer afghanischen Sondereinheit angehörten, sagt ein Sprecher der Polizei in der Provinz Kundus. Wie schwer der deutsche Soldat verletzt wurde, ist nicht bekannt. Die Bundeswehr äußerte sich nicht zu dem Vorfall.

