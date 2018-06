Paderborn (dpa)- Das Diözesanmuseum in Paderborn zeigt eine umfangreiche Ausstellung mit Werken des Kölner Aktionskünstlers HA Schult (73). Unter dem Titel «Die Zeit und der Müll» sind mehr als 100 Objekte und Installationen aus 40 Jahren zu sehen.

Im Mittelpunkt der Schau stehen 70 Müllskulpturen, die zum Projekt «Trash People» gehören. Es besteht aus 1000 mannshohen, aus Zivilisationsmüll zusammengefügten Figuren, die er an politisch brisanten Orten wie der Chinesischen Mauer, einem Salzstock in Gorleben und zuletzt 2011 in der Arktis zeigte.

Zu sehen sind auch die «Biokinetischen Landschaften», mit denen er 1972 an der documenta 5 teilnahm. Die Ausstellung läuft vom 22. Februar bis zum 12. Mai.

Infos zur Ausstellung