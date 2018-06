New York (SID) - Nach der Mordanklage gegen Paralympics-Star Oscar Pistorius hat der Sportartikel-Hersteller Nike offiziell die Aussetzung des Sponsorenvertrages mit dem 26 Jahre alten Südafrikaner bestätigt. "Wir glauben, dass Oscar Pistorius ein ordentliches Verfahren gewährt werden sollte. Wir werden die Situation weiterhin sehr genau beobachten", hieß es zudem in einem knappen Statement des US-Unternehmens.

Zuvor hatte Nike bereits mitgeteilt, dass man "keine Pläne für Oscar Pistorius in den kommenden Kampagnen" habe. Der Ausrüster zog außerdem eine Kampagne zurück und nahm Plakate vom Markt, auf denen der Slogan "Ich bin die Kugel in der Kammer" ("I am the bullet in the chamber") prangte.

Pistorius wird beschuldigt, in der vergangenen Woche seine Freundin Reeva Steenkamp in seinem Haus in Pretoria ermordet zu haben. Der sechsmalige Paralympics-Sieger beteuert seine Unschuld.