Berlin (dpa) - Modezar Karl Lagerfeld (74) hat sich als Nichtwähler bekannt. «Ich habe in meinem Leben noch nie gewählt. Werde ich auch nicht mehr tun», sagte er in einem Interview mit der Wochenzeitung «Die Zeit».

Gute Reden zu halten sei eine Kunst, sagte der Modedesigner. Als positives Beispiel nannte Lagerfeld den deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Anders sehe es in Frankreich aus: «Der französische Präsident Hollande kann nicht sehr gut reden». Er räumte allerdings ein: «Aber bei der Politik kommt es ja darauf an, was am Ende herauskommt. Sie muss keine Kunst sein.»