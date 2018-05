Augsburg (dpa) - Beim Prozess tragen sie Fußfesseln: Wegen Mordes an einem Polizisten müssen sich zwei als extrem gefährlich eingestufte Brüder in Augsburg vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen die 57 und 59 Jahre alten Männer begann unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Sie sollen im Oktober 2011 den Beamten Mathias Vieth kurz vor einem geplanten Raubüberfall mit sieben Kugeln kaltblütig erschossen und ebenso auf dessen Kollegin gefeuert haben. Die Angeklagten beschwerten sich bei den Richtern über die Behandlung in der Untersuchungshaft und wollen keinerlei Fragen beantworten.

