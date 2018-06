Minsk (SID) - Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat bei der Bahnrad-WM in Minsk bereits die nächste Medaille sicher. Im Teamsprint der Männer fuhr das deutsche Trio mit René Enders (Zeulenroda), Stefan Bötticher (Leinefelde) und Maximilian Levy (Berlin) in 43,731 Sekunden hinter Neuseeland (43,580) die zweitbeste Vorlaufzeit und zog damit ins Finale um die Goldmedaille ein.

Die BDR-Auswahl tritt bei den Titelkämpfen in Weißrussland mit einer neuen Formation an. Den Platz von Routinier Stefan Nimke (Schwerin) hatte der 21-jährige Bötticher eingenommen. Um Bronze kämpfen am Abend in der Minsk-Arena Frankreich (43,792) und Australien (43,890). Olympiasieger Großbritannien (44,270) mit dem gebürtigen Krefelder Philip Hindes wurde nur Sechster.

Unterdessen belegten die BDR-Frauen in der 3000-m-Mannschaftsverfolgung einen achtbaren sechsten Platz. Lisa Brennauer (Kempten), Stephanie Pohl (Cottbus) und Mieke Kröger (Bielefeld) benötigten 3:29,536 Minuten und verpassten damit den Lauf um die Bronzemedaille um rund eineinhalb Sekunden.