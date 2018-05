Mainz (AFP) Ein Jahr nach der Protestaktion in der Moskauer Christi-Erlöser-Kathedrale hat ein Mitglied der Punkband Pussy Riot, Jekaterina Samuzewitsch, Vorwürfe zurückgewiesen, mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet zu haben. "Das ist vollkommener Blödsinn und eine Lüge", sagte sie in einem Interview mit heute.de. "Es ist absurd zu behaupten, dass ich irgendwelche Abmachungen getroffen habe oder im Auftrag von oben Pussy Riot schaden will."

