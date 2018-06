New York (dpa) - Nach mehr als sechs Jahren bringt Sony ein neues Spielekonsolen-Flaggschiff heraus. Der japanische Elektronikkonzern präsentierte die Playstation 4 in New York. Eine der auffälligsten Neuerungen besteht darin, dass Wunschtitel direkt aus dem Internet heruntergeladen werden können. Mit dem Spielen kann schon begonnen werden, noch bevor der Download vollständig abgeschlossen ist. Es gibt auch Apps für Smartphones und Tablets, wo sich Mitspieler beispielsweise austauschen können. Außerdem können begonnene Spiele auf der tragbaren Playstation Vita weitergespielt werden.

