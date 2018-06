Berlin (dpa) - Die Steuereinnahmen des Staates sind zu Jahresbeginn trotz der Konjunkturabkühlung leicht gestiegen. Im Januar verbuchte der Fiskus ein Plus von 1,8 Prozent im Vormonatsvergleich und kam auf 40,2 Milliarden Euro, wie aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Der Bund musste unterm Strich allerdings einen Rückgang von 6,4 Prozent hinnehmen - vor allem in Folge deutlich höherer Abführungen an die EU-Kassen. Dank der anhaltend guten Beschäftigungslage legten die Einnahmen aus der Lohnsteuer im Januar um 8,9 Prozent zu.

