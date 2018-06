Johannesburg (AFP) Im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen den unter Mordverdacht stehenden südafrikanischen Sprintstar Oscar Pistorius hat es am Donnerstag überraschende Neuigkeiten gegeben. Der den Fall leitende Ermittler Hilton Botha sei des versuchten Mordes verdächtig, erklärte die Polizei. Am Mittwoch habe sich ergeben, dass ein Verfahren wegen versuchten Mordes in sieben Fällen wiederaufgenommen worden sei. Es gehe um einen Vorfall aus dem Jahr 2009, als Botha versucht habe, ein Taxi durch Schüsse zu stoppen.

