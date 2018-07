Beirut (AFP) Bei dem Autobombenanschlag in Damaskus sind am Donnerstag nach Angaben von Aktivisten mindestes 31 Menschen getötet worden. Das meldete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, deren Angaben von unabhängiger Seite nicht überprüft werden können. Laut Polizei explodierte die Bombe auf dem Platz des 16. November in der Nähe des Sitzes der regierenden Baath-Partei und der Al-Iman-Moschee.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.