Nürnberg (dpa) - Was lange Zeit im Kinderzimmer selbstverständlich schien - dass nämlich Böswichte männlich zu sein haben -, damit macht jetzt der Spielfiguren-Hersteller Playmobil Schluss. In seinem Set «Bank mit Geldautomat» bringt er erstmals eine Bankräuberin ins Spiel.

«Spiegel-Online» schrieb bereits von der «Emanzipation bei Playmobil». Mit einer Knarre in der Rechten fordert eine strohblonde, schwarz gekleidete, sonnenbebrillte weibliche Spielfigur einen Bankangestellten dazu auf, das ihr entgegen gestreckte Geldbündel in ihre rote Handtasche zu stopfen. Die Idee dazu sei allerdings nicht «tiefgreifenden soziologischen Studien» entsprungen, betonte ein Playmobil-Sprecherin. «Nachdem Frauenfiguren im Playmobil-Sortiment in vielen Rollen präsent sind, war die Zeit reif für eine Bösewichtin.» (http://dpaq.de/tP2po)