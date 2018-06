Düsseldorf/Potsdam (dpa) - Gestrichene Flüge und Verspätungen: Wieder mussten viele Passagiere lange warten. Nach dem Streik des Sicherheitspersonals an den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen will die Gewerkschaft Verdi jetzt erstmal fünf Tage nicht streiken. Bis nächsten Dienstag seien keine weiteren Streiks geplant, kündigte Verhandlungsführerin Andrea Becker an. Wegen eines Ausstandes der Frühschicht waren in Düsseldorf und Köln/Bonn fast 100 Flüge gestrichen worden. Mehrere tausend Passagiere waren betroffen.

