Düsseldorf (dpa) - An den beiden großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen hat erneut ein Streik des Sicherheitspersonals begonnen und den morgendlichen Flugverkehr behindert. Der Ausstand soll bis 10.00 Uhr dauern. In Düsseldorf zeigten die Anzeigetafeln am Morgen bereits zahlreiche gestrichene Flüge ins In- und Ausland an. 50 Abflüge und 22 Ankünfte mussten annulliert werden. Am Flughafen Köln/Bonn mussten 26 Abflüge und 12 Ankünfte abgesagt werden. Im Vergleich zum Streik der vergangenen Woche, halte sich der Schaden in Grenzen, sagte eine Sprecherin des Flughafens.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.