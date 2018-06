Memphis (dpa) - Tennisprofi Björn Phau hat es beim Turnier in Memphis nicht geschafft, Tommy Haas ins Achtelfinale zu folgen. Phau verlor in der ersten Runde 3:6, 4:6 gegen den an Nummer sieben gesetzten Alexander Dolgopolow aus der Ukraine.

Haas hatte sich zuvor mit 7:6 (8:6), 6:4 gegen Jewgeni Donskoi aus Russland durchgesetzt. Der Routinier trifft bei der mit 1,213 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung nun auf Feliciano Lopez aus Spanien. Beim parallel stattfindenden Damen-Turnier steht die an Nummer drei gesetzte Berlinerin Sabine Lisicki bereits im Viertelfinale. Die WTA-Veranstaltung ist mit 235 000 Dollar dotiert.

Herren-Ergebnisse