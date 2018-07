Paris (dpa) - Die in Kamerun entführte französische Familie ist angeblich frei. Die drei Erwachsenen und vier Kinder seien in einem Haus in Nigeria entdeckt worden. Das berichtet der französische Nachrichtensender BFMTV unter Berufung auf das kamerunische Militär. Sie seien gesund und in Sicherheit. Die französische Regierung in Paris bestätigte die Angaben noch nicht.

