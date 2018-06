Washington (AFP) Die US-Behörden haben einen großangelegten Betrug mit falsch deklariertem Honig aus China aufgedeckt: Zwei Firmen importierten den Honig aus der Volksrepublik, gaben als Herkunftsland aber Indien, Russland oder Thailand an und umgingen damit Einfuhrzölle in Höhe von mehr als 180 Millionen Dollar (134 Millionen Euro), wie die Zollbehörden am Mittwoch mitteilten. Die beiden Firmen wurden zur Zahlung von insgesamt drei Millionen Dollar Strafe verurteilt; fünf mutmaßlich an dem Betrug Beteiligte wurden festgenommen.

