Berlin (dpa) - Am Sonntag startet die Parlamentswahl in Italien - EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat nun eindringlich vor einer Wiederwahl des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gewarnt. Silvio Berlusconi habe Italien schon mal durch unverantwortliches Regierungshandeln und persönliche Eskapaden ins Trudeln gebracht. Das sagte Schulz der «Bild»-Zeitung. Er habe aber großes Vertrauen in die italienischen Wählerinnen und Wähler, «dass sie die für ihr Land richtige Wahl treffen werden.»

