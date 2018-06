Boston (SID) - Basketball-Nationalspieler Tim Ohlbrecht steht angeblich auf der Wunschliste des NBA-Rekordmeisters Boston Celtics und könnte schon in den nächsten Tagen in die US-Profiliga wechseln. Nach Informationen des Boston Herald gehört der 24 Jahre alte Center zu einem Kreis von Spielern, die bei den Celtics als Verstärkung für die Position unter dem Korb in Frage kommen. Nach Medienberichten ist ein Zehntagesvertrag im Gespräch. Neben Superstar Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks wäre Ohlbrecht aktuell der zweite deutsche Profi in der stärksten Liga der Welt.

Ohlbrecht spielt seit dem vergangenen November in der NBA-Entwicklungsliga für die Rio Grande Valley Vipers, das Farm-Team der Houston Rockets. Für die Vipers hat der 2,10 m große Hüne 30 Spiele absolviert, davon 27 als Starter. Im Schnitt kommt der gebürtige Wuppertaler auf 13,3 Punkte und 7,3 Rebounds.

"Ich bin froh, aus Deutschland raus zu sein, um hier ein neues Kapitel aufschlagen zu können", sagte Ohlbrecht kürzlich in einem Interview mit spox.com zu seinem Wechsel in die USA: "Ich hatte mehrere Angebote und hätte auch in Deutschland bleiben können. Doch ich wollte unbedingt einen Tapetenwechsel haben. Nachdem ich sieben Jahre lang in Deutschland gespielt habe, wollte ich etwas Neues, etwas Unbekanntes ausprobieren."

In der Bundesliga war Ohlbrecht zwischen 2006 und 2012 für die Brose Baskets Bamberg, Telekom Baskets Bonn und Frankfurt Skyliners aktiv. An der Seite von Nowitzki nahm er unter anderem an den Olympischen Spielen 2008 in Peking teil und bringt es aktuell auf 67 Länderspiele. Im Sommer will er mit dem Nationalteam bei der EM in Slowenien antreten.

Ohlbrecht hatte bereits 2010 einen Versuch unternommen, es in die NBA zu schaffen, wurde im Draft aber von keinem Klub ausgewählt. Zuletzt machte er am vergangenen Wochenende beim Allstar-Game der NBA-Aufbauliga auf sich aufmerksam und erzielte beim 139:125 der "Prospects" gegen die "Futures" mit zwölf Punkten und zwölf Rebounds ein Double-Double. Ohlbrecht war von den Trainern der 16 D-League-Teams als einer der besten Akteure der Liga ins Aufgebot gewählt worden.