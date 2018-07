Brüssel (AFP) Im Prozess um das Blutbad in einer belgischen Kinderkrippe vor vier Jahren hat am Freitag die Anklage das Wort erhalten. Staatsanwalt Yves Van Den Berge begann am Nachmittag mit der Verlesung der über 50-seitigen Anklageschrift, wie die Agentur Belga meldete. Zuvor hatte Gerichtspräsident Koen Defoort den Angeklagten zur Person befragt und auf seine Fragen demnach ein "Ja, Euer Ehren" zur Antwort erhalten. Das sei "respektvoller" als die Anrede "Herr Präsident", führte der Angeklagte aus.

