Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat in seiner Grundsatzrede eine Krise des Vertrauens in Europa beklagt.

Der gegenwärtige Zustand des Kontinents sei nicht nur als Problem des Euro zu beschreiben. «Diese Krise hat mehr als nur eine ökonomische Dimension. Sie ist auch eine Krise des Vertrauens in das politische Projekt Europa», sagte Gauck am Freitag in Berlin. E

s gebe in der Bevölkerung einen deutlichen Unmut, der nicht ignoriert werden dürfe. Viele Bürger würden in einem Gefühl der Macht- und Einflusslosigkeit zurückgelassen.

Bundespräsident