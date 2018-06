Berlin (dpa) - In einer europapolitischen Grundsatzrede hat Joachim Gauck Ziele festgesteckt: Die Europäer erlebten im Moment eine Krise des Vertrauens, die es zu überwinden gelte. Der Bundespräsident forderte auch mehr Einsatz der Bürger für Europa. SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück sagte danach in Berlin, dass Gauck klare Worte gefunden habe. Der SPD-Europapolitiker Axel Schäfer meint, er hätte sich gewünscht, dass Gauck auf Probleme wie die hohe Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern eingegangen wäre.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.