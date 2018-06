Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat Verständnis für die verbreitete Kritik an der Europäischen Union. Es gebe Klärungsbedarf in Europa, angesichts der Zeichen von Ungeduld, Erschöpfung und Frustration unter den Bürgern, sagte Gauck in seiner europapolitischen Grundsatzrede in Berlin. Er zeigte sich zwar als bekennender Europäer - das europäische Projekt müsse aber neu und kritischer betrachtet werden. Gauck sprach vor rund 200 Gästen im Schloss Bellevue, dem Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten.

