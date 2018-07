Mainz (AFP) Nach dem Skandal um Pferdefleisch in zahlreichen Fertiggerichten spricht sich eine große Mehrheit der Deutschen im aktuellen ZDF-Politbarometer für strengere Qualitäts- und Kennzeichnungskontrollen aus. 84 Prozent befürworteten dies, wie aus der am Freitag in Mainz veröffentlichten Umfrage hervorgeht. 15 Prozent halten zusätzliche Maßnahmen für unnötig. Dass es in Folge des Skandals zu einer Verschärfung der Kontrollen kommt, erwarten demnach allerdings nur 41 Prozent. 58 Prozent der Deutschen bezweifeln dies.

