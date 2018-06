Berlin (AFP) Die deutsch-italienische Parlamentsabgeordnete Laura Garavini hat Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi vorgeworfen, mit antideutscher Stimmung Wahlkampf zu machen. "Die antieuropäischen, die antideutschen Äußerungen Berlusconis sind eine Gefahr", sagte Garavini in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. "Es gefällt zwar den Leuten zu hören, nicht sie seien Schuld, sondern die anderen. Aber das ist ein Populismus, der die ohnehin schon schlimme Lage weiter verschlechtern kann." In Italien wird am Sonntag und Montag ein neues Parlament gewählt.

