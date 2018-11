Buenos Aires (AFP) Die BASF-Tochter Wintershall und der französische Total-Konzern wollen umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro in die Gasförderung in Argentinien investieren. Die Pläne beträfen einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Jahr 2013, teilte die argentinische Präsidentschaft am Donnerstag mit. Durch das Engagement könne die Gasproduktion in Argentinien voraussichtlich um zwölf Millionen Kubikmeter pro Tag gesteigert werden.

