Berlin (AFP) Der Bund will bundesweit tätige Migrantenorganisationen beim Aufbau fester Strukturen finanziell unterstützen - in der Erwartung, dass die Organisationen einen aktiven Beitrag zur Integration leisten. Entsprechende Fördermittel können Migrantenorganisationen unter bestimmten Voraussetzungen noch bis zum 6. März beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beantragen, wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte. Die Höhe der Förderung beträgt maximal jeweils 110.000 Euro, insgesamt stehen für 2013 Fördermittel von einer Million Euro zur Verfügung.

