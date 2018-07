Frankfurt/Main (AFP) Die Commerzbank hat einen Fahrplan für den geplanten Stellenabbau in ihren Filialen vorgelegt. Bis Ende 2015 sollen in den 1200 Geschäftsstellen 1800 Arbeitsplätze wegfallen, wie die zweitgrößte deutsche Privatbank am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte. Die Streichung weiterer Stellen im Filialgeschäft wollte das Institut nicht ausschließen: Ende 2014 werde sich das Management nochmals mit Arbeitnehmervertretern zusammensetzen, um auf Grundlage der Geschäftsentwicklung "über gegebenenfalls notwendige weitergehende Maßnahmen Gespräche aufzunehmen".

