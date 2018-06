Brüssel (AFP) Die Planungen für den künftigen Einsatz der NATO in Afghanistan werden konkreter: Die USA wollen nach Ende des Kampfeinsatzes im Jahr 2014 offenbar mit 8.000 bis 12.000 Soldaten am Hindukusch bleiben. US-Verteidungsminister Leon Panetta habe "offiziell angekündigt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in einer Größenordnung zwischen 8.000 und 12.000 Soldaten in Afghanistan engagiert sein werden", sagte Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) am Freitag nach einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.