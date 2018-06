Berlin (AFP) Angesichts der europaskeptischen Stimmung in Großbritannien hat Bundespräsident Joachim Gauck an das Land appelliert, in der Europäischen Union zu bleiben. "Wir möchten Euch weiter dabeihaben", sagte Gauck in seiner Europa-Rede am Freitag in Berlin. Europa brauche die britischen Erfahrungen als älteste parlamentarische Demokratie. "Wir brauchen Eure Traditionen, Eure Nüchternheit und Euren Mut", sagte Gauck weiter. Er räumte ein, dass über den weiteren Weg der EU womöglich mit Großbritannien gestritten werden müsse, betonte aber "Mehr Europa soll nicht heißen: ohne Euch."

